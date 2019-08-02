Vali Gül, "GastroAntep ile şehir dünya vitrinine çıkacak"

Gaziantep Valiliğinin koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde 12-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2'nci GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali Gaziantep Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

GastroAntep Festivali'yle kentin en güçlü yönünün gözler önüne serileceğini söyleyen Gül,festivalin ekonomik açıdan gıda alanında üretim yapan birçok firmayı olumlu yönde etkileyeceğini bildirerek "Gaziantep'in sanayi alanındaki temel sıkıntısı yeterince markasının bulunmaması. Gastronomi kendi alanında bunu ortadan kaldıracak ve şehrin imajının güçlenmesine katkı sunacak. Bu ise şehirde özellikle gıda alanında üretim yapan sanayicilerimize fayda sağlayacak. Böylelikle Gaziantep ile iş yapmak bir prestij meselesi olacak. Bu açıdan GastroAntep'i sadece yeme içme olarak değil sanatsal, kültürel ve ekonomi gibi boyutları ile bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor" dedi.

Gaziantep'in birlik ve beraberliğine diğer şehirler tarafından gıptayla bakıldığının da altını çizen Gül, bu bütünlüğün daim olması temennisinde bulunarak herkesi 12-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek GastroAntep Festivali'ne davet etti.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin rekabet etme gücünü, şehrin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik çalışmaları dile getirerek, Gastroantep Festivali'ne, "güneş, toprak ve kalpten gelen lezzet" diyerek başladıklarını bildirdi.

Şahin, "Gaziantep bereketli hilalin tam ortasında bulunuyor. Bereketli hilal, güneş ve toprak bu coğrafyaya güç veriyor, beraberinde lezzet, sağlık ve sıhhat veriyor. Güneşin ve toplam tarihten gelen lezzetin sonrasında bu farkındalığı sağladık, bilimsel olarak bölgede rekabet gücümüzü artırmak istedik. Doğduğum toprakları çok seviyorum, kesinlikle şehir milliyetçiliğiyle yaklaşmıyorum, raporlar bize Gaziantep'in İstanbul'la yarışır hale geldiğini gösteriyor. Şehrin rekabet etme gücünü iki noktada yoğunlaştıracağız. Birincisi sanayimizi yüksek teknolojiye geçireceğiz. Bu konu üzerine çalışıyoruz. Valiliğimizin başkanlığında önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğiz, ilgili bakanlara konuyu anlatacağız. Büyük fırsatlar var, sürekli bardağın boş tarafına bakamayız, bardağın boş tarafını görüp birlikte nasıl dolduracağımızı, şehrin kalkınma potansiyelini, ekonomisini, istihdamını nasıl artıracağımıza bakmalıyız. Dolayısıyla GastroAntep'e fıstık var, biber var, nar var diye bakamayız burada istihdam var, burada ekonomi var, burada ihracat var, burada büyüme var. Pasta büyüdüğü zaman herkesin yararlanacağı bir bölgesel kalkınma modeli ortaya çıkacak. Onun için kentsel rekabet gücümüzü artırmalıyız, kendimizi çok iyi tartmalıyız. Küresel bir oyuncu olmamız için Dünya nereye gidiyor sorusuna cevap bulabilmek için çalışmalıyız. Yaptığımız çalışmada genel stratejimiz, kentsel analizlerle kentsel rekabet gücümüzü ortaya çıkarmak olacaktır. Şehirde kalkınma, yatırım ve tanıtım ofisini oluşturacağız, sanayi odaklı, tüm ilgili odaları kapsayacak bir ofis kuruyoruz" dedi.

Sunum eşliğinde Gaziantep'in tarihi ve kültürel zenginliklerine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren başkan Şahin, Gazi şehrin sanayisiyle, ticaretiyle, nitelikli insan gücüyle farkındalık oluşturmak istediğini söyledi.

Toplantıda konuşan Gaziantep milletvekillerinden Derya Bakbak, Abdullah Nejat Koçer, Ahmet Uzer ve Mehmet Sait Kirazoğlu da bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Gastroantep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin önemine değindi.

Gazetecilerin sorularının yanıtlandığı geniş kapsamlı değerlendirmenin ardından toplantı sona erdi.