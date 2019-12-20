Vali Gül, "Gaziantep gıda güvenliğinde parmakla gösteriliyor"

ali Davut Gül, törende yaptığı konuşmada Gaziantep'in gıda güvenliğinde parmakla gösterildiğini söyledi.

Gaziantep'in Gastronomi alanında iddiasının bulunduğunu aktaran Gül, "Bunun birincisi binlerce yıldır çeşitli medeniyetlerin süzgecinden geçip gelen lezzetlerin gelecek kuşaklara aynı lezzetle aynı kalite ile aktarmak, diğeri ise güvenli gıda. Mutfak Sanatları Merkezi bu iki amacın da gerçekleşmesine katkı sunan bir kurum. MSM aynı zamanda bir okul, eğitim yuvası. Burada 500'den fazla kazan yemeğinin gelecek kuşaklara ulaştırılması sağlanıyor.Bu sertifikayla da zaten güvenli olan gıdaya bir akredite kurumun güvenli olduğunu tescil etmesi gerçekleşmiş oldu" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin denetim görevi de gördüğünü hatırlatan Gül, "Kendisinin uymadığı kuralları, başka işletmelerin uymasını beklemek pek doğru olmaz. Bir hedef ve ilke ortaya konulmuş, kendi işletmelerinde standartlara uymuştur. İldeki işletmelerimiz güvenlidir. Gaziantep bu anlamda parmakla gösterilen iller arasında yerini almıştır. Denetlemelerin ardından standartları sağlayarak bunu belgelendirmek hem müşterilerde hem işletmelerde hem de denetleyen kurumlar açısından gönül rahatlığı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep, gastronomi şehridir. UNESCO'nun gastronomi şehirleri arasında yer almak bize büyük bir pencere açtı, fırsat tanıdı. Dolayısıyla Gaziantep, farklı lezzetler tatmak isteyen insanların uğrak bir şehri haline geldi. Artık tüm dünya her alanda sürdürülebilir kalkınmadan bahsediyor. Türk standartları denince önce akıllara, yol ve makine gibi olgular geliyordu. Ancak artık, Türk standartları dendiğinde gıda güvenliği üzerine çalışmalar akıllara geliyor. Bu çok kıymetlidir. Gaziantep'in yöresel tatlarının belli bir standarda ulaşması gerekiyordu. Bir ürünün standardizasyonu çok önemlidir" şeklinde konuştu.

TSE Başkanı Prof. Dr. Âdem Şahin ise, Mutfak Sanatları Merkezi'ne gıda güvenliği belgesini takdim etmek üzere kente geldiklerini kaydederek, "Gaziantep hangi konuyla ilgileniyorsa o konuda marka olmayı çok kısa bir sürede başarıyor. Birliğin ve beraberliğin kadim şehri Gaziantep, ülkemiz için çok önemli bir tarihi geçmişe sahip. Gıda güvenliğinin hayatın her döneminde önemli bir yeri vardır. Korunma ve yeme içme temel ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Bu nedenle yeme içmenin gıda güvenliği kapsamında güvence altına alınması gerekiyor. Belirlenen standartların ise işletmeler tarafından korunması icap ediyor"diye konuştu.

Konuşmaların ardından TSE Başkanı Prof. Dr. Âdem Şahin tarafından Büyükşehir Belediyesine TSE belgesi verildi.