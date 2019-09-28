Vali Gül, Gençlik Çalıştayı'nda gençlerle bağımlılığı konuştu

Gül burada, bağımlılıkla mücadeledekien önemli etkenin gençlerdeki özgüven eksikliği olduğunu kaydederek bunun için okullarda "Gazişehir Öğrenci Meclisleri" oluşturduklarını söyledi.

Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda katılımcılara hitap edenGül, bağımlılığın sadece gençlerin meselesi olmadığını tüm toplumun meselesi olduğuna dikkati çekerek, "Bağımlılık denilince ilk akla, uyuşturucuyla mücadele geliyor. İnsanlara en kolay gelen yöntem, polis sayısını artırın sokak başlarını tutsun, uyuşturucu gündemimizden çıksın. Bir şeyi görmemek, bir şeyi yok saymak, onun olmadığı anlamına gelmez. Böyle bir şey yok. Bunun sebeplerine eğilmemiz lazım. Devlet, polisiye tedbirleri alıyor" dedi.

Polisiye tedbirlerin yanı sıra gençleri merkeze alan bir yaklaşımlaokullarda "Gazişehir Öğrenci Meclisleri" oluşturduklarını hatırlatan Gül, "Bu meclislerle amacımız ilkokuldan itibaren çocuklarımızın karar merciinde olmalarını sağlayarak özgüven eksikliklerini gidermek.Özgüveni olmayan, hayır diyemeyen çocuklar ve gençlerin bağımlılıktan kurtulma şansı yok. En büyük sıkıntımız, kendimizin yapmadığını çocuklardan beklemektir. Bu doğru bir yaklaşım değil, çocuklarımız düzgün olsun, kitap okusun, iyi olsun istiyoruz. Bunu öncelikle bizler yapmalıyız. Özellikle çocuklarımızın anaokulundan itibaren spor yapmalarını sağlayarak, hayvan sevgisi, doğa sevgisi vb. değerleri aşılayarak paylaşma gibi toplumsal kültürü oluşturarak onları hayata alıştırmamız gerekiyor. Onun için 'Spor Şehri Gaziantep' adlı projemiz var, proje kapsamında her okulda spor kulüpleri kurduk" ifadelerini kullanarak Kadem başta olmak üzere emeği geçen ve katılım sağlayan gençlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Siz gençleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. KADEM'in çalışmalarındaki gücünü gördük. KADEM ailesini tebrik ediyorum. Gençlere ve insana dair her türlü problemi gönüllülükle çözmeyi hedefliyor. Sivil Toplum Örgütü olmak kolay değildir. Çünkü bu işte gönüllülük esastır. Modern dünya, sonuçla uğraşmayı bırakmamızı söylüyor. İş işten geçtikten sonra ne yaparsak yapalım sonucu değiştirmez. Bu nedenle en önemli şey, koruyucu ve önleyici tedbirlerdir. Biz bu tedbirleri zamanında aldığımızda sonuçlara etki edebiliriz. Gençlerin, koruyucu ve önleyici tedbirler hususuna dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü her kötü sonucu değiştiren yaklaşım burada yatıyor. Doğru analizleri yapmamız için gençlerin bakış açısını öğrenmemiz gerekiyor. Dünya çok hızlı değişiyor. Bu nedenle gençlerimizin sorunlarına eğilebilmemiz için onları dinlememiz gerekiyor" diye konuştu.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Gaziantep İl Temsilcisi Sabiha Doğan ise, şunları söyledi:

"Çok heyecanlı bir hazırlık süreci yaşadık. Şimdiye kadar birçok etkinlik ve projede yer aldık. Fakat gençlik çalıştayı bizim için çok daha anlamlıydı. Öncelikle çalıştayımız, yerel bir organizasyonla sınırlı değil. Şu an 11 ilden katılım var. Biz gençlik çalıştayını ilan ettiğimiz zaman o kadar çok başvuru oldu ki kimi ne şekilde eleyeceğimize karar vermek bir hayli zaman aldı. Demek ki bağımlılıkla ilgili gençlerimizin bir araya gelerek konuşması gerekiyor. Yapılan yoğun başvurulardan biz bu anlamı çıkardık. Bağımlılık konusunu, seçme sebeplerimizden biri, genel bir açıdan baktığımızda bağımlılık konusu hakkında görüş bildirenler yetişkin insanlardı. Bu konunun gençlere yöneltilmesini istiyoruz. Bağlılık ve bağımlılık konusunu gençlerimizin bakış açısıyla görmek ve duymak istedik. Çözüme ilişkin bizlere sunacakları görüşleri öğrenip kamuoyuna sunmayı hedefledik. Bizim burada 5 masamız bulunuyor; madde ve alkol bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, alışveriş ve tüketim bağımlılığı, duygusal bağımlılık ve son olarak oyun ve teknoloji bağımlılığı. Bu masalarda yer alan konu başlıklarından yola çıkarak neden bağımlı olduğumuzu gençlerle birlikte araştırmak istiyoruz. Bilimsel araştırmalar bu durumu kuşaklara indirgeyerek belli açıklamalar yapıyor. Fakat gençlerimizin ne diyeceği de bizler için çok önemlidir. Bizim bunu kulak ardı etmememiz gerekiyor. Sorunun hangi grupta veya olguda olduğunu öğrenerek bu problemi çözmemiz gerekiyor."

Gaziantep Gençlik Komisyonu Başkanı Betül Seda Tatar, ayakları üzerinde duran ve geleceğe daha emin adımlarla yürüyen bir Türkiye'nin olduğunu aktardı.

Çalıştay, madde-alkol bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, alışveriş-tüketim bağımlılığı, duygusal bağımlılık ve son olarak da oyun-teknoloji bağımlılığı olmak üzere beş ana başlıkta gerçekleştirilecek.