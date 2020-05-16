Vali Gül giysi parasını bağışlayan küçük kıza bayramlık hediye etti

Gaziantep Valisi Davut Gül, giysi parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan küçük kıza bayramlık hediye etti.

16.05.2020 19:07 | Son Güncelleme: 17.05.2020 09:41

Gaziantep Valisi Davut Gül, giysi parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan küçük kıza bayramlık hediye etti.
Valilikten yapılan açıklamada, 20 Nisan'da okul öncesi öğrencisi Esra Özsoy'un, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ailesi tarafından kendisine verilen kıyafet parasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışladığı hatırlatıldı.
Vali Gül'ün yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle küçük kıza giysi hediye ettiği belirtilen açıklamada, "Güzel yürekli Esra, Valimiz Davut Gül'e bayramlık hediyesi gönderince teşekkür etmek istemiş. Biz teşekkür ederiz sana Esra" ifadeleri yer aldı.

Vali Gül giysi parasını bağışlayan küçük kıza bayramlık hediye etti

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Gaziantep, 23 Nisan, Güncel, Haber

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