Vali Gül; "Hizmeti Vatandaşın Ayağına Götüreceğiz"

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkâmil Nikâh Salonu ve Gençlik Kütüphanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada hizmetin vatandaşın ayağına götürüleceğini bildirerek Merveşehir'e Şehitkâmil Nüfus Müdürlüğü'nün devamı olan Merveşehir Nüfus Şefliğinin açılacağının müjdesini verdi.

Vali Gül, burada vatandaşlara müjde vererek; "Hizmeti vatandaşlarımızın ayağına getirmekten bahsedilirken biz de Şehitkâmil Nüfus Müdürlüğümüzün devamı niteliğinde Merveşehir Nüfus Şefliğini mahallemize getiriyoruz. Şehitkâmil'de de, Şahinbey'de de bir tane nüfus müdürlüğümüz var. Bu hem birikmeye neden oluyor hem de sizlerin oralara kadar gelmesi sizlere sıkıntı oluşturuyor. Hem bu mahalleye,ihtiyaç halinde diğer mahallelere de nüfus hizmetini vatandaşa en yakın şekilde vermek istiyoruz. Bu sağlık, spor ve benzeri olmak üzere diğer hizmetler için de böyle" dedi.

Gaziantep'in genelinde olduğu gibi Şehitkâmil'de de kültür sanat alanında kenti ileriye götüren eserlerin yapıldığını aktarın Vali Gül, "Bu anlamda belediyelerimiz tarih yazıyor. Gaziantep,hem içte hem dışta göç alan bir şehir ve bu şehrin sorunları var. Baktığımızda çoğu mahallede dışarı çıkabileceğiniz, ağaç dikeceğiniz bir alan yok.Ama yeni yerlerde nikâh salonları, konferans salonları, yeşil alanları ve spor tesisleri ile ihtiyaçlara olabildiğince cevap veriliyor. Büyükşehir Belediyesinin Gaziantep genelinde bu sene yapacağı 23 spor tesisi, havuz var" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil'e bir prestijli eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek Şehitkamil'e yakışır eserlerin, hizmetlerin yanı sıra kültürel ve sanatsal zenginlikleri yaşatmak adına da hep bir adım attıklarını söyledi.

Konuşmalar sonrasında Şehitkâmil Nikâh Salonu ve Gençlik Kütüphanesi'nin açılışı Vali Gül ve il protokolü tarafından gerçekleştirildi.

Açılış sonrası Vali Gül ve protokol üyeleri nikâh salonunun ilk çifti olan Tuğba ve Abdullah'ın nikâh törenine katılarak şahitlik yaptı.

Kaynak: Bültenler