Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Vali Gül ile Fadıloğlu semt pazarını gezdi

Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, korona virüse karşı yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları kapsamında semt pazarını ziyaret ederek esnafa ve vatandaşa uyulması gereken kurallar konusunda uyarılarda bulundular.

16.04.2020 14:07 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:07
Vali Gül ile Fadıloğlu semt pazarını gezdi
Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, korona virüse karşı yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları kapsamında semt pazarını ziyaret ederek esnafa ve vatandaşa uyulması gereken kurallar konusunda uyarılarda bulundular.

Korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek adına daha önceden ilçe sınırları içerisinde hizmet veren pazarcı esnafına koruyucu şeffaf maske ve eldiven dağıtan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte Seyrantepe Semt Pazarı'nı gezdi. Pazar yeri girişinde ateşlerini ölçtürdükten sonra sosyal mesafe kuralına dikkat ederek hem pazarcı esnafını hem de pazar alışverişi yapanları 'gönül selamı' ile selamlayan Vali Gül ile Fadıloğlu, uyulması gereken kuralları anlattılar.

Kurallara herkesin uyma zorunluğunu hatırlatan ve sosyal izolasyon ile sosyal mesafenin önemini pazarcı esnafına ve pazar alışverişi yapanlara anlatan Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kurallara uyulması halinde en kısa süre içerisinde virüsten kaynaklı yaşanan salgının önüne geçilebileceğini anlattılar.

Gerçekleştirilen ziyarete; Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun yanı sıra Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan katıldı.

Beğendiler ve pazarcı esnafına teşekkür ettiler

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Şehitkamil Sebze ve Meyveciler Dernek Başkanı Beşir Aydın, "Şehitkamil Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Başkanımız, tüm pazarcı esnafımıza koruyucu şeffaf maske dağıttı. Bugün, Sayın Valimiz ile gelip bizi ziyaret etti. Valimize de teşekkür ederim. Valimiz, geçen hafta elde kalan meyve ve sebzeleri heder olmasın diye bizden satın alarak fakir fukaraya dağıttı. Valimiz ve Başkanımız, kuralların uygulanmasını beğendiler ve pazarcı esnafına teşekkür ettiler" şeklinde konuştu.

Sosyal mesafeyi koruyarak çalışıyoruz

Ellerinden geldiğince belirlenen kurallara uyduklarını dile getiren pazarcı esnafı Nuh Ayhan, "Valimiz ve Şehitkamil Belediye Başkanımız pazarımızı gezdi. Pazardaki uyulması gereken kurallarla ilgili yerinde tespitte bulundular. Sosyal mesafeyi koruyarak çalışıyoruz. Pazarcı esnafımızın tamamı eldiveni, maskesi ile hizmet veriyor. Alınabilecek önlemleri en üst düzeyde uyguluyoruz. Başkanımıza dağıttığı maske ve eldivenler için teşekkür ediyoruz. Valimiz de kurallara uyduğumuz için bize teşekkür etti. Elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Survivor Berkan’ın sevgilisiyle samimi pozları Instagram’da gündem oldu Haberler
Survivor Berkan'ın sevgilisiyle samimi pozları Instagram'da gündem oldu
Türkiye, ’koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde’ kendine son sıralarda yer buldu Haberler
Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" kendine son sıralarda yer buldu
Haberler ›› Güncel ››Vali Gül ile Fadıloğlu semt pazarını gezdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:40: Ordu'nun yükseklerine kar yağdı - Haber 15:40: Kamu güvenliğinin sağlanması ile acil çağrı merkezleri, AFAD ve Kızılay ile Vefa Sosyal Destek... - Haber 15:40: Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli ekim-dikim, sulama-ilaçlama faaliyetleri kapsamında izin... - Haber 15:38: TEM'de trafik denetimi: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Haber 15:38: Çin, "nükleer bomba test ettiği" yönündeki iddiaları yalanladı Açıklaması - Haber 15:34: İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:46: Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış - Haber 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi