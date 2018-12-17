Vali Gül; "Kayıt Dışı Çalışan Yerleri Tespit Edeceğiz"

Valilik Atatürk Salonu'nda yapılan toplantı, belediyeler, kamu kurum kuruluş temsilcileri ile esnaf, sanayi ve ticaret odaları temsilcilerinin katılımları ile gerçekleşti.

Esnaf, Sanayi ve Ticaret Odalarına kayıtlı işyerlerinin ziyaret edilerek vergi, SGK, maliye, çalışan olmak üzere her şeyin kayıt altına alınacağını dile getiren Vali Gül, yasal süreçleri yerine getirmeleri için bir ekip oluşturularak yol gösterilmesi talimatını verdi.

Vali Gül; "Yerli ve yabancı kayıt dışı çalışan tüm iş yerlerini tespit edeceğiz. Belirli bir süre vereceğiz. Bu süre zarfında yasal işlemlerini gerçekleştirmeyen iş yerlerini kapatacağız. Yine aynı şekilde sigortasız işçi çalıştırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Amacımız vatandaşımıza zorluk çıkarmak değil uyulması gereken kurallara herkesin riayet etmesini sağlamaktır" dedi.

Kaynak: Bültenler