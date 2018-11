Vali Gül, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

13 Kasım 2018 Salı 14:12



Gaziantep Valisi Davut Gül, muhtarlarla bir araya geldi.Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, her ay bir ilçede düzenlenen "muhtarlarla buluşma" toplantısı Şahinbey'de devam ediyor.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gül, her muhtarın sorunuyla ilgilenmenin görevleri olduğunu belirterek, sorunlarla yakından ilgileneceğini ifade etti.Muhtarlarla tek tek ilgilenen Gül, talep ve önerileri de dinledi.Sorunların mevzuat çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde gerekli çalışmaların yapılacağını ve bu toplantıların belli aralıklarla tekrarlanacağını belirten Gül, şunları kaydetti:"Hem hizmetler ulaşırken hem de vatandaşın derdine çözüm aranırken sizlerden yararlanılıyor. Dolayısıyla muhtarlarımızın her birini önemsiyoruz, sorunların çözümü için ben dahil herkes gerekeni yapmaktadır ve yapacaktır. Önemli olan taleplerin makul, çözüm yolunun doğru kanaldan iletilmesidir."Salı günleri muhtarlara randevu vereceğini dile getiren Gül, Gaziantep'in genel gelişimine bağlı olarak yereldeki sorunlarının da büyük ölçüde çözülmüş olmasını görmekten mutlu olduğunu ifade etti.Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kurum amirleri ve Şahinbey ilçesi mahalle muhtarları katıldı.