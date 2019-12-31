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Vali Gül Nizip'te incelemelerde bulundu

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

31.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:28 Vali Gül Nizip'te incelemelerde bulundu
Valisi Davut Gül, ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Gül'ü Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı karşıladı.
Nizip Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen belge törenine katılan Vali Gül, meslek liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinin önemine değinerek çıraklık, kalfalık ve ustalık kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerlere belgelerini takdim etti.
Okul ve kamu kurumlara ait masa ve sıraların yenilendiği Nizip Belediyesi Geri Dönüşüm Atölyesini de ziyaret eden Vali Gül, burada Belediye Başkanı Mehmet Sarı'dan bilgi alarak katkı ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Sarı'ya teşekkür etti.
Nizip Belediyesi tarafından restore edilen tarihi yapıyı da yerinde gören Vali Gül, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.
Mehmet Cemal Dikici İlkokulu'nu ziyaret eden Vali Gül burada da Şehit Ufuk Bozgeyik adını taşıyan kütüphaneyi gezerek öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Son olarak Nizip Millet Bahçesi içerisinde yapımı devam eden Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları da inceleyen Gül, ilçeden ayrıldı.
Vali Gül'ün ziyaretlerine İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, İl Milli Eğitim Müdür vekili Metin Kılıçparlar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş eşlik etti.

Mehmet Sarı, Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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