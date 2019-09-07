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Vali Gül passolig kartını güncelledi

Türkiye Süper Ligi'nde mücadele eden Gazişehir F.K'nün maçlarını yakından takip eden Gaziantep Valisi Davut Gül, kendisine ait passolig kartını güncelleyerek, taraftarlara çağrıda bulundu.

07.09.2019 16:08 Vali Gül passolig kartını güncelledi
Türkiye Süper Ligi'nde mücadele eden Gazişehir F.K'nün maçlarını yakından takip eden Gaziantep Valisi Davut Gül, kendisine ait passolig kartını güncelleyerek, taraftarlara çağrıda bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Süper Lig'de mücadele eden Gazişehir F.K'nün sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı öncesinde Passolig kartını güncelleyerek, kombine bilet aldı. Valiliğin sosyal medya hesabından "Şehrin takımına hep destek tam destek" başlık ve fotoğraflarla paylaşılırken Vali Gül Gazişehir F.K'ya destek olunması çağrısında bulundu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Beşiktaş, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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