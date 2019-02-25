Vali Gül, "Ülkemizin Her Tarafında Ayrı Bir Güzellik Var"

Gaziantep Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayesinde İçişleri Bakanlığınca başlatılan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Sakarya'dan gelen 40 öğrenci ile bir araya geldi. Vali Gül, burada öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbette Anadolu'nun her tarafından ayrı bir güzellik olduğunu söyledi.

Projenin amacının çocukların, gençlerin Anadolu'nun çeşitli yerlerini görerek öğrenmeleri olduğunu aktaran Vali Gül, "Ülkemizin her tarafında ayrı bir zenginlik var, her tarafında ayrı bir kahramanlık var.Gazi şehrimiz ise bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Kurtuluş Savaşı'nda Gaziantep direnişinin tüm yönlerini etkili bir şekilde sergilendiği müzelerimizi, tarihi mekânlarımızı gezerek,vatan toprakları için verilen destansı mücadeleyi yerinde görmüş, o ruhu yaşayarak öğrenmiş oluyorsunuz" dedi.

Öğrencilere Antep Savunmasından bahseden Vali Gül, "Gaziantep 6317 şehit veren bir şehir, bu sayı o günkü Müslüman nüfusun %25'i kadar. Düşünün ki şehrin nüfusunun dörtte biri şehit düşüyor, kalanlar da gazi oluyor. Bu şehir "Gazi"lik unvanını sonuna kadar hak eden bir şehir.Dünyanın hiçbir yerinde şehrinin dörtte biri şehit düşen başka bir şehir, ülke yoktur. Dışardan hiçbir yardım almadan kendi mücadelesini veren bir şehir.Bunun da gelecek nesillere aktarılması, öğretilmesi gösterilmesi lazım. Bunun için sizleri burada gördüğümüz için çok mutlu olduk, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ise Vali Gül'e gezip gördükleri yerleri anlatarak misafirperverlikleri için teşekkür ettiler. Gaziantep'in mutlaka gezilip görülmesi gereken bir yer olduğunu bildiren öğrenciler burada olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.

Ziyaret sonrasında öğrenciler Vali Gül tarafından verilen yemekte Gastronomi şehri Gaziantep'in lezzetleriyle buluştular.

İller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması, kardeşlik ve huzura katkı sağlaması, gençlerin terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla hayata geçirilen proje doğrultusunda 40 öğrenci, 4 gönüllü genç ve 4 öğretmenden oluşan ekip, Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerini gezerek geleceğe ışık tutacak kültürel değerleri yerinde gördüler.

Kaynak: Bültenler