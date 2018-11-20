Vali Gül'ün Ziyaretleri

20 Kasım 2018 Salı 13:42



20 Kasım 2018 Salı 13:42

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde kaymakamlık ve belediyelere iade-i ziyaretlerde bulundu.Vali Gül, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret ederek ilçe jandarma komutanlıkları ve ilçe emniyet müdürlüklerini denetledi.Gül, Şehitkamil Kaymakamlığı'nda kurum müdürleriyle yaptığı toplantıda, Gaziantep'in eğitimden, sağlığa, güvenlikten sosyal yaşama kadar her konuda örnek bir şehir olması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlar tarafından kolay ulaşılabilir bir yönetim anlayışı içerisinde dilek ve şikayetlerine yanıtsız kalmayarak çözüm odaklı hareket ediyoruz. Tüm kamu görevlilerinden de bu anlayışla bir çalışma performansı bekliyoruz." dedi.Kurum müdürlerine, şubat tatiline kadar yönetici performanslarının değerlendirileceğini, liyakat esasıyla göreve devam kararı alınacağını ifade eden Gül, "Özellikle gençlik spor, sosyal hizmetler, milli eğitim ve müftülüklerimiz dahil her alanda tüm ilçelerimiz aktif bir şekilde çalışmalı, gençlerimize ve çocuklarımıza ulaşmalı, yapılan ve yapımı devam eden tesislerimizin fiziki ihtiyaçları ona göre düzenlenmeli." diye konuştu.