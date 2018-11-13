Vali Güler 'Halk Günü' Toplantılarına Yarın Başlıyor

Geçtiğimiz hafta Karabük
'te görevine başlayan Karabük Valisi Fuat Güler, ilçe gezilerinin ardından vatandaşların talep ve sorunlarını doğrudan dinlemek için 'Halk Günü' toplantılarına başlıyor.
Valilik toplantı salonunda her hafta Çarşamba
günü düzenlenecek olan 'Halk Günü' toplantılarının ilki yarın sabah saat 09.00'da başlayacak. Bu toplantı ile vatandaşların talep, şikayet ve sorunlarını rahat bir şekilde dile getirmelerini sağlayarak birlik ve beraberliğin oluşturulması amaçlanıyor. - KARABÜK
Karabük