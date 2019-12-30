Haberler » Güncel » Vali Günaydın, '2020 yılında konulan hedeflere ulaşmak için daha fazla çalışmalıyız' - Haber

Vali Günaydın, "2020 yılında konulan hedeflere ulaşmak için daha fazla çalışmalıyız"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni yıl mesajında, "2020 yılında, ülkemizin ve ilimizin ortaya konulan hedeflere ulaşması için her zamankinden daha fazla çalışmamız gerektiği ortadadır" ifadesinde bulundu.

30.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:25 Vali Günaydın,
Valisi Şehmus Günaydın, yeni yıl mesajında, "2020 yılında, ülkemizin ve ilimizin ortaya konulan hedeflere ulaşması için her zamankinden daha fazla çalışmamız gerektiği ortadadır" ifadesinde bulundu.

Vali Şehmus Günaydın, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Kayserili hemşehrilerim, yeni beklentiler ve umutlarla dolu yeni bir yıla girmenin sevinç, heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Yeni yılda da gücümüze inanarak, Ülkemizin, milletimizin ve çok kıymetli Kayserili hemşehrilerimin geleceğe daha umutla ve güvenle bakabilmesi için her türlü engeli birlik, beraberlik içerisinde aşacağımıza, aynı kararlılıkla toplumun tüm kesimleri ile el ele, gönül birliği yaparak, ülkemizi ve Kayseri'mizi hak ettiği noktaya taşımak için azim ve gayretle çalışmalarımızı yürüteceğimize inanıyorum.

2020 yılında, ülkemizin ve ilimizin ortaya konulan hedeflere ulaşması için her zamankinden daha fazla çalışmamız gerektiği ortadadır.

Yeni yılda, Kayserili hemşehrilerimizin ve kamu kurum ve kuruluşlarımızın, belirlenen hedeflere ulaşmak için ortak bir iradeye sahip olması, en büyük gücümüzdür. Bu vesile ile ilimizin her konuda gelişmesine katkı sağlayan çok değerli halkımıza katkı ve destekleri için teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, çok kıymetli şehit yakınlarımız ve kahraman gazilerimizin, Kayserili hemşehrilerimizin, ilimizde bulunan misafirlerimizin, çalışma arkadaşlarımın, çalışmalarımıza katkı ve destek veren basın mensuplarımız ile aile ve yakınlarının, yeni yılını en samimi duygularımla tebrik ediyor; 2020 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum." - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:41   İzmir torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı enver yıldız güvenlik kamerasında - Haber
11:40   Mersin'de işçi servisi devrildi: 4 yaralı - Haber
11:40   Yozgatta sokak kedilerine ısı yalıtımlı ahşap kulübe - Haber
11:35   Koyunların zorlu kar yolculuğu - Haber
11:35   Uygur Türkü temalı Kur'an ziyafeti - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
10:00   Yılbaşı gecesi hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? - Haber
09:48   Şanlıurfa semalarında 'güvercin savaşları' - Haber
30.12.2019 11:42:50