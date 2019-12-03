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Vali Günaydın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliğine Katıldı

ValiŞehmus Günaydın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılarak engelli vatandaşlarımız ve aileleriyle bir araya geldi.

03.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:17Vali Günaydın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliğine Katıldı

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Valimiz Şehmus Günaydın'ın yanı sıra eşi Aysel Günaydın, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,sivil toplum kuruluşları,engelli vatandaşlarımız ve aileleri katıldı.

Vali Günaydın burada yaptığı konuşmada, " Engelli ailelerimizin sorunlarını yakından izleyen, çözüm bulmaya çalışan bir anlayışla her zaman onların yanındayız. Ailelerimizin ortaya koyduğu çaba da, engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırma adına son derece önemli. Bizlere düşen görev, toplum hayatının her aşamasında engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmak. Engelli kardeşlerimizin içerisinde sportif alanda kültür ve sanat alanında ciddi başarılar sağlayan kardeşlerimiz var. Bizler bunlarla gurur duyuyor, iftihar ediyoruz.Kayserimizde de çalışma arkadaşlarımızla birlikte, sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına her türlü katkı ve desteği sağlıyoruz." dedi

Engelli vatandaşlarımızla ilgili yapılması gerekenlerle alakalı ailelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve bu işin içinde olanlarla diyalog halinde olduklarını ifade eden Vali Günaydın, " İstişare ile birbirimizi dinleyerek ve anlayarak bu kardeşlerimize çok daha faydalı olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Programın devamında Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, 75. Yıl Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları ve dans gösterilerini izledi

Vali Günaydın, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliğin ardından Zihinsel Engellilerin Eğitimi, Rehabilitasyonu ve İstihdamı Derneği ile Kayseri Bedensel Engelliler Gençlik ve Kulübü yöneticilerini makamında kabul ederek onların sorun ve taleplerini dinledi.


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Kaynak: Bültenler

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