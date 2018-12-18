Vali Günaydın'dan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret

Kayseri
Valisi Şehmus Günaydın, Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
'ı makamında ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Vali Günaydın, Başkan Büyükkılıç'tan belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Günaydın, burada yaptığı konuşmada, "Kayseri'deki belediye çalışmaları örnek gösterilmektedir. Hatta Kayseri modeli diye yeni bir ekol oluşturulmuştur. Bu kolay elde edilen bir çalışma değil. Bilgi, birikim, ekip ruhu ve iyi bir planlama ile oluşmuştur. En önemlisi hizmet etme sevdasının bir sonucudur. Melikgazi Belediyesi, Kayseri'de nüfusun yüzde 50'sine hizmet vermektedir. Çalışmalarını yakından takip etmekteyim." ifadelerini kullandı.
Başkan Büyükkılıç ise Vali Günaydın'ın ziyaretlerinden son derece memnun olduklarını ifade ederek, "Şehrin toplam nüfusunun yüzde 50'si ilçemiz sınırları içerisinde yaşamaktadır. Üç üniversite, organize sanayi bölgesi, serbest bölge, çarşı ve bankalar gibi ekonomik değerler ile Bel-Sin, Beyazşehir, TOKİ gibi toplu konut alanları ilçe sınırları içerisindedir. Belediye yatırımlarımızdan kentsel dönüşüm ve sosyal konutlar, geri dönüşüm tesisleri, meslek edindirme kurslarımız uygulaması başarı ile gerçekleştirilen hizmetler olarak örnek gösterilmektedir." diye konuştu.
Vali Günaydın, ziyaretin ardından Melikgazi İletişim Merkezi'ni gezerek birimin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Memduh Büyükkılıç,Melikgazi,Kayseri
Kaynak: AA