Vali Günaydın'dan İade-i Ziyaretler

Geçtiğimiz günlerde Kayseri Valiliği görevine başlayan Vali Günaydın, ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'ten brifing alan Vali Günaydın, Kayseri'nin bir uyum ve birliktelik şehri olduğunu ifade etti.

Kurumlar arası uyumun devamı için kent olarak birlikte yürütülecek çalışmaların öneminden bahseden Vali Günaydın, "Birlikte çalışacağımız arkadaşlarımızı hem yerlerinde görmek hem de iade-i ziyaret gerçekleştirmek amacıyla ziyaretlerde bulunduğunu" söyledi.

Bu ziyaretin ardından Garnizon Komutanlığını ziyaret eden Vali Günaydın, burada da Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke'den bilgi aldı.