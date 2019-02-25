Vali Günaydın'dan Kayseri Şeker'e Ziyaret

Kayseri
Valisi Şehmus Günaydın Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay
'ı ziyaret etti.
Ziyarette Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Şeker Pancarı tarımının bölgeye ekonomik katkıları ve Kayseri Şeker
'e bağlı Kayseri, Boğazlıyan
ve Turhal
Şeker Fabrikalarının kampanya hazırlıkları hakkında Vali Günaydın'a bilgi verdi.
Ziyaret esnasında Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hurşit Dede ve Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez de hazır bulundular. - KAYSERİ
Güncel
Kaynak: İHA