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Vali Günaydın'dan öğrencileri "Kayserispor maçına götürme" sözü

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İncesu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

27.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:06Vali Günaydın'dan öğrencileri
Valisi Şehmus Günaydın, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitime ve geleceğin teminatı olan öğrencilere verdiği önemi her fırsatta gösteren Günaydın, İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti toplantısına katılmak üzere gittiği İncesu'da, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini de ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette 9. sınıfların İngilizce dersine giren Vali Günaydın, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Günaydın, sohbet esnasında öğrencileri 'un bir maçına götürme sözü verdi.

Daha sonra okulu gezen Günaydın, okulun durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında okul idarecilerinde bilgi aldı.

Organize Sanayi Bölgesi, Kayserispor, Kayseri, İncesu, Güncel

Kaynak: AA

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