Vali Günaydın'dan trafikte "cep telefonu" uyarısı

Vali Şehmus Günaydın, araç kullanırken telefon kullanmanın ciddi kazalara neden olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı ilk altı aylık trafik değerlendirme toplantısı, Vali Günaydın başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Günaydın, gerek şehir içi gerek şehirlerarası trafik tedbirlerini en üst seviyede tutmaya çalıştıklarını, tüm güvenlik birimlerinin büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirdiklerini belirtti.

Vali Günaydın, trafik kuralları noktasında en büyük görevin sürücülere düştüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hepinizin bildiği gibi ölümlü trafik kazalarının önemli bir kısmı sürücü hatasından kaynaklanmaktadır. Özellikle uykusuz araç kullanmak, alkollü araç kullanmak, trafik kurallarına riayet etmemek gibi sebeplerden dolayı maalesef her yıl binlerce vatandaşımız hayatını kaybediyor. Milyarlarca lira değerinde de kaybımız oluyor. Bunları asgariye indirmek ve bu üzücü olayların bir daha yaşanmaması için bütün kurumlarımız üzerine düşeni yapıyor. Ayrıca trafikte araç kullanırken telefon kullanımı ciddi kazalara neden oluyor. Bu sorunu çözmek için daha fazla denetim ve kontrol mekanizmasının işletilmesi gerekiyor. Yapılan çalışmalar sayesinde geçen yıla göre ülkemiz genelinde ölümlü trafik kazalarında yaklaşık yüzde 36'lık bir azalma meydana geldi."

Trafik bilinci oluşturmak için bir okulda trafik parkı açtıklarını anımsatan Günaydın, velilerden bu konuda olumlu geri dönüşler aldıklarını, bu parkların sayısını artırmak gerektiğini sözlerine ekledi.

Vali Günaydın'ın konuşmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kayseri'de trafik güvenliğine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili sunum yapıldı.

Toplantıya, Vali Günaydın'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Karayolları 6. Bölge Müdürü İbrahim Yaşar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA