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Vali Günaydın Feyziye - Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'ni Ziyaret Etti

Vali Şehmus Günaydın Kocasinan bölgesinde bulunan Feyziye-Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti.

12.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:07Vali Günaydın Feyziye - Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'ni Ziyaret Etti
Vali Şehmus Günaydın bölgesinde bulunan Feyziye-Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti.

Vali Şehmus Günaydın'ı okula gelişinde Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve okul idarecileri karşıladı. 9 uncu sınıf öğrencilerinin müzik derslerine giren Vali Günaydın, öğrencilerle bir süre sohbet etti ve öğrencilerin vermiş olduğu mini konseri izledi. Sınıf ziyareti sonunda okul idareci ve öğretmenleriyle bir araya gelerek öğretmenlerin sorun ve taleplerini dinleyen Vali Günaydın, okulun yürüttüğü çalışmalar hakkında okul idareci ve öğretmenlerinden bilgiler aldı.

Vali Günaydın ziyaret sonrasında öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Celalettin Ekinci, Kocasinan, Güncel

Kaynak: İHA

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