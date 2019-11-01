Vali Günaydın Kızılay'ın Kan Bağış Standını Ziyaret Etti

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kızılay Haftası nedeniyle açılan kan bağışı standını ziyaret etti.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın eşlik ettiği ziyarette, kan bağış standında kan veren vatandaşlar ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Günaydın, "Kan ihtiyacı temel ihtiyaçlarımız arasında yer almaktadır. Kan vererek hem ihtiyaç sahibi insanlara faydalı oluyoruz, hem de sağlığımızın korunması adına önemli bir adım atmış oluyoruz" diye konuştu.



Ziyaret, kan bağışçıları ve Kızılay gönüllüleri ile çektirilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA