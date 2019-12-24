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Vali Günaydın Mesaiye Esnaf Ziyaretleri ile Başladı

Göreve başladığı günden beri vatandaşlarla bir araya gelmek için ilçe, köy, mahalle ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Vali Şehmus Günaydın, bugünkü mesaisine esnaf ziyareti gerçekleştirerek başladı.

24.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:32 Vali Günaydın Mesaiye Esnaf Ziyaretleri ile Başladı
Göreve başladığı günden beri vatandaşlarla bir araya gelmek için ilçe, köy, mahalle ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Vali Şehmus Günaydın, bugünkü mesaisine esnaf ziyareti gerçekleştirerek başladı.

Kazancılar Çarşısı ve Kadınlar Çarşısı'ndaki esnafları ziyaret eden Vali Günaydın, esnafların ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Ziyaret ettiği iş yerlerinde esnaflarla sohbet eden Vali Günaydın, esnaf ve sanatkarların 'nin ekonomisinin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak "İlimiz güçlü bir ekonomik potansiyele sahip, biz bu potansiyeli daha iyi kullandığımız zaman bütün sektörlerde daha iyi duruma gelmiş olacağız. Kayseri'mizi daha ileriye taşımak için hep birlikte daha fazla çalışacağız" dedi.

Kazancılar Çarşısı ve Kadınlar Çarşısı esnaflarını ziyareti sonrasında Kazancılar Çarşısı girişinde bulunan polis noktasını da ziyaret eden Vali Günaydın, çarşı ziyareti sırasında yol güzergahındaki vatandaşlar ve öğrencilerle de sohbet etti. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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