Vali Günaydın Mevlit Programına Katıldı

Kayseri
Valisi Şehmus Günaydın, şehit Uzman Çavuş Mehmet Han
'ın mevlit programına katıldı.
Valilikte yapılan açıklamaya göre, Ankara
'nın Polatlı
ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Han için, ailesinin ikamet ettiği Talas
ilçesinde mevlit okutuldu.
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han'a Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Günaydın, devlet olarak şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını kaydetti.
Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Mevlit programına Vali Günaydın'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
, 1. Komando
Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay
, kumu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kayseri, Mehmet Han, Güncel
Kaynak: AA