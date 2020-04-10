Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vali Günaydın, Pazar Yerinde Korona Tedbirlerini Denetledi

Vali Şehmus Günaydın, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'le (Kovid-19) mücadele kapsamında pazar yerlerinde alınan tedbirleri yerinde inceledi.

10.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:51
Vali Günaydın, Pazar Yerinde Korona Tedbirlerini Denetledi
Vali Şehmus Günaydın, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'le (Kovid-19) mücadele kapsamında pazar yerlerinde alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Vali Şehmus Günaydın, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla şehrin işlek caddelerini ve Melikgazi İlçemiz Hürriyet Mahallesinde Cuma günü kurulan semt pazarını ziyaret ederek tedbirleri yerinde gördü.

Salgınla mücadelede en önemli hususun izolasyon ve sosyal mesafe olduğuna dikkat çeken Vali Şehmus Günaydın " Kurallara uyduğumuz takdirde bu işi başaracağız ve virüsün etkisini azaltacağız." dedi.

Vali Günaydın, "Pazarcı esnafımızın almış olduğumuz tedbir kararlarına büyük bir titizlik ve hassasiyet içerisinde uyduklarını gördük. Şüphesiz bunda pazar esnafımızın büyük katkısı var. Getirilen kurallara riayet etmeleri, tedbirlerin bilincinde olmaları çok önemli. Bu süreçte bizlere destek oldukları için pazar esnafımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Günaydın ayrıca semt pazarına alışverişe gelen vatandaşlarımızla da sohbet ederek, izolasyon ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Vali Günaydın'ın Pazar yeri ziyaretine Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Melikgazi, Wuhan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Haberler ›› Güncel ››Vali Günaydın, Pazar Yerinde Korona Tedbirlerini Denetledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:34: Azerbaycan'da vaka sayısı 991'e yükseldi - Haber 18:34: Vali Gürel'den Emniyet Müdürü Tuğ'a ziyaret - Haber 18:34: Putin ve Trump, petrol üretim kısıntısını görüştü - Haber 18:33: Karabük'te 34 kişiye 105 bin lira ceza kesildi - Haber 18:32: Tuzla Devlet Hastanesi'nde yıkama ve dezenfekte çalışmaları - Haber 18:19: Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler