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Vali Günaydın, pazar yerinde koronavirüs tedbirlerini denetledi

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında pazar yerlerinde alınan tedbirleri inceledi.

10.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:44
Vali Günaydın, pazar yerinde koronavirüs tedbirlerini denetledi
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında pazar yerlerinde alınan tedbirleri inceledi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Günaydın, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla şehrin işlek caddelerini ve Hürriyet Mahallesinde kurulan semt pazarını ziyaret ederek, tedbirleri yerinde gördü.

Salgınla mücadelede en önemli hususun izolasyon ve sosyal mesafe olduğunu belirten Günaydın, "Kurallara uyduğumuz takdirde bu işi başaracağız ve virüsün etkisini azaltacağız. Pazar esnafımızın almış olduğumuz tedbir kararlarına büyük bir titizlik ve hassasiyet içerisinde uyduğunu gördük. Kurallara riayet etmeleri, tedbirlerin bilincinde olmaları çok önemli. Bu süreçte bizlere destek oldukları için pazar esnafımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Vali Günaydın ayrıca semt pazarına alışverişe gelen vatandaşlarla da sohbet ederek, izolasyon ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda hatırlatmalarda bulundu.
Vali Günaydın'a Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun da eşlik ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hürriyet, Kayseri, Güncel
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