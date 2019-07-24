Vali Günaydın "Tarihi Şahruh köprüsü mühendislik harikası "

Vali Günaydın'ı Sarıoğlan ilçe ziyareti sırasında İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İlçe kaymakamı, İlçe belediye başkanı ve yetkililer karşıladı.

Muhtarlarla buluşma öncesi Vali Günaydın, Sarıoğlan Kaymakamlığı, Sarıoğlan Belediye Başkanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve tarihi Şahruh Köprüsünü de ziyaret ederek ilçenin durumu ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretler sonrası Sarıoğlan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Günaydın, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, " Toplantıdan önce tarihi Şahruh Köprüsünde incelemelerde bulunduk. Bu köprü burada yaşayan vatandaşlarımız için çok önemli, bu ecdad yadigarı, muazzam ve mühendislik harikası tarihi eserin korunması ve yapılan yeni köprünün ivedi olarak hizmete sunulması için çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. " diye konuştu.

Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının zamanında karşılanmasının önemli olduğunu ifade eden Vali Günaydın, "Telefon numaralarınızı vatandaşlarımıza verin. Ulaşılabilir olun. Bizim var olma nedenimiz ülkemize, milletimize hizmet etmektir. Bunun dışında bir düşüncemiz olamaz. Muhtarlık binalarımızda vatandaşlarımızın size rahatça ulaşabilecekleri sistemi kurmamız lazım. Çünkü vatandaşımızın da acil ihtiyacı olabilir. Bunları zamanında karşılamamız çok önemli." diye konuştu.

Vali Günaydın, Sarıoğlan'da muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantının ardından beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte ilçedeki şehitlerimizin ailelerini ziyaret etti

Sarıoğlan ilçemizdeki muhtarlar toplantısının ardından Akkışla ilçemize geçen Vali Günaydın, Akkışla mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Günaydın toplantının açılışında yapmış olduğu konuşmada," Bulunduğumuz mahallelerde vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için kurumlarla işbirliğine önem verin." diye konuştu.

Toplantı muhtarların talep ve isteklerini dile getirmelerinin ardından sona erdi.

Vali Günaydın Akkışla ilçesi ziyaretinde, Akkışla Kaymakamlığı, Akkışla Belediyesi, ilçe jandarma komutanlığı ve ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek, ilçenin durumu hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Vali Şehmus Günaydın, Akkışla ilçemizde de şehitlerimizin ailelerini ziyaret etti.