Vali Günaydın Terörle Mücadele Gazisine Rozetini Taktı

5 Aralık 2016 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesinde meydana gelen saldırıda bacağından yaralanan gazi İkmal Üsteğmen Ömer Tekin'e Vali Günaydın tarafından Gazilik rozeti takdim edildi.

İkmal Üsteğmen Ömer Tekin'in evinde düzenlenen Gazilik Takdim törenine Vali Günaydın'ın yanı sıra, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, komutanlar ve gazinin ailesi katıldı.

Gazi Üsteğmen Ömer Tekin'in göğsüne şeref madalyası olan Gazilik Rozetini takan Vali Günaydın,öncelikle bu ülke için, canlarını kanlarını gözünü kırpmadan feda etmeye hazır olan tüm güvenlik kuvvetlerine teşekkür ettiğini ifade ederek, devlet olarak şehit aileleri ve gazilerimizin her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, gazilerimize ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyen Vali Günaydın, devlet ve millet olarak terörle mücadele konusunda mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Gazi Üstteğmen Ömer Tekin'e de vatanına ve milletine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Vali Günaydın, Gazimize bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diledi.

Gazilik Takdim töreninin ardından aile ile bir süre sohbet eden Vali Günaydın daha sonra gazimizin evinden ayrıldı.

Kaynak: Bültenler