Vali Gündüzöz'den Başkan Asya'ya İade-i Ziyaret

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:08



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:08

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muş'a ataması yapılan Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Muş Belediyesine iade-i ziyarette bulundu.Belediye Başkanı Feyat Asya, Vali İlker Gündüzöz'ü tarihi hizmet binasında ağırladı. Başkan yardımcıları ve birim amirleri tarafından hizmet binası girişinde karşılanan Vali Gündüzöz, Başkan Asya ile birlikte makama geçti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, belediyenin çalışmaları hakkında Vali Gündüzöz'ü bilgilendirdi. 4,5 yılı aşkın bir sürede Muş'a ve Muş halkına faydalı hizmetler sunmak üzere çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Asya, bu süre içerisinde kurumlarla olduğu gibi mülki amirlerle de koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.Kentin birçok bölgesinde çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Asya, kış mevsimi öncesi bu çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.Yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Asya'yı tebrik eden Vali Gündüzöz, Muş'un daha iyi bir konuma gelmesi için birlikte hareket edeceklerini kaydetti. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Vali Gündüzöz, Muş Belediyesi Şeref Defterini imzaladı. Başkan Asya da ziyaret anısına Vali Gündüzöz'e fincan takımı hediye etti.Başkan Asya, uğurlama sırasında tarihi hizmet binası girişinde sergilenen Lale Vadisi Parkı, Göletli Park, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve restorasyonu yapılan hizmet binası maketleri üzerinden projeler hakkında Vali Gündüzöz'e bilgi verdi. - MUŞ