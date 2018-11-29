Vali Gündüzöz'den Dolandırılıcılık Uyarısı

29 Kasım 2018 Perşembe 13:59



29 Kasım 2018 Perşembe 13:59

Muş Valisi İlker Gündüzöz, telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Valilik adına herhangi bir yardım kampanyası düzenlemedik ya da herhangi bir banka hesap numarasına para yatırılması konusunda bir talebimiz olmadı. Bu şekilde talepte bulunanlar ya da telefon ile arayanlar dolandırıcıdır" dedi.Muş Valisi İlker Gündüzöz, telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı. Yazılı bir açıklama yapan Vali Gündüzöz, valilik adına herhangi bir yardım kampanyası düzenlemediklerini, herhangi bir banka hesap numarasına para yatırılması konusunda bir taleplerinin olmadığını söyledi. Vali Gündüzöz, "Bu şekilde talepte bulunanlar ya da telefon ile arayanlar dolandırıcıdır. Vatandaşlarımız bunlara karşı uyanık olsunlar ve bizlere haber versinler. Ulusal çapta bir takım kampanyalar olduğunda zaten bunlar medya aracılığıyla duyuruluyor. Bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı iş adamlarımız, esnaflarımız ve vatandaşlarımız duyarlı olsunlar, tuzaklara düşmesinler" dedi.Valilik isminin kullanılarak yardım talebinde bulunan dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Vali Gündüzöz, "Özellikle valilik ismini kullanarak, yardım talebinde bulunan kişilere itibar edilmemesi hususunda vatandaşlarımızın bilinçli olmalarını istiyorum. Bazı kötü niyetli kişiler özellikle iş adamlarını ve esnafları hedef alarak, Muş Valiliği özel kaleminden aradıklarını ifade ederek, vatandaşlarımızı dolandırmak maksadıyla aramalar yaptıkları bilgileri alınmaktadır. Hiçbir valilik; telefonla arayarak, engelli vatandaşlarımıza 'tekerlekli sandalye alacağız' veya 'ilaç alıp tedavi ettireceğiz' diyerek telefon görüşmesi yapmaz. Sizleri telefonla arayarak kendisini Valilik Özel Kalem Müdürü veya valilik personeli olarak tanıtıp, bankaya para yatırmanızı isteyenlere asla inanmayın. Kimlik ve kredi kartı bilgilerinizi sakın paylaşmayın. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde lütfen hemen 155 Polis İmdat hattını arayın ya da en yakın emniyet birimine müracaat edin" ifadelerini kullandı. - MUŞ