Vali Gündüzöz'den şehit ailesine taziye ziyareti
MUŞ - Muş
Valisi İlker Gündüzöz
ve Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek
, Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesindeki patlamada şehit düşen askerin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Gündüzöz ve Milletvekili Şimşek
, beraberlerindeki Varto
Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı İsmail Terzi ve kurum amirleriyle Şehit Er İbrahim Özkur'un Leylek köyündeki taziyesine katıldı. İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Akif Coşkun'un okuduğu duadan sonra Vali Gündüzöz, şehit babası Kudbettin Özkur'a taziye dileklerinde bulundu.Şehit babası ile sohbet ederek sabır ve metanet dileyen Vali Gündüzöz, daha sonra il merkezine gitti.
İlker Gündüzöz,Muş,Hakkari
12 Kasım 2018 Pazartesi 20:16