Vali Gündüzöz Havalimanında İncelemelerde Bulundu

Muş
Valisi İlker Gündüzöz
, yapımı süren havalimanı yeni terminal binası ile apron inşaatında incelemelerde bulundu.
İnşaat alanını gezen Gündüzöz, havalimanı müdürü Semih Tırpancı ve firma yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Gündüzöz, yaptığı açıklamada, havalimanı yeni terminal binası ve mütemmim tesislerinin kapalı 11 bin 200 metrekare, apronun ise 51 bin 250 metrekare alana sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"İşin yaklaşık keşif bedeli 41 milyon 221 bin 763 liradır. Ayrıca 351 araç kapasiteli otopark alanı da oluşturulmuştur. Mevcut Havalimanımız 1992 yılında sivil trafiğe açılmış ve 2003 yılında 334 iniş-kalkış yapan uçak sayısı bugün 2 bin 535 uçak ve 378 bin yolcu sayısına ulaşmıştır ancak 100 bin yolcu kapasiteli mevcut binamız bu trafiği kaldırmakta artık yetersiz kalıyordu. Yapılacak yeni binamız bu yolcu trafiğine hizmet verebilecek bir düzeye kavuşacaktır."
İlker Gündüzöz,Muş
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:27