Vali Gündüzöz Hayvanları Telef Olan Vatandaşı Ziyaret Etti

Muş
Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz
, Yeşilova
beldesinde bir ahırın çökmesi sonucu hayvanları telef olan Hıyas Yaman'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Yeşilova beldesinde Hıyas Yaman'a ait ahır, aşırı yağışlar sonucu çökmesi sonucu 90 küçükbaş ve 40 küçükbaş olmak üzere toplam 130 hayvan enkaz altında kalarak telef oldu. Durumun bildirilmesi üzerine beldeye giden Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, hayvan sahibi Hıyas Yaman'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, olay yerinde inceleme yaptı. - MUŞ
İlker Gündüzöz, Muş, Yeşilova, 3. Sayfa
Kaynak: İHA