Vali Gündüzöz Malazgirt'te

Kaynak: İHA

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, bir dizi temaslarda bulunmak için Malazgirt ilçesine geldi.Beraberindeki Muş İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile Malazgirt ilçesine gelen Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Kaymakam Emre Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi tarafından karşılandı. Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve berberindeki heyet, ilk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan emniyet mensuplarını ziyaret ederek, İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki'nin makamına geçtiler. 31 Mart seçimlerinin huzur içinde geçmesinden dolayı başta Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın ve Malazgirt Emniyet Müdürü İlker Ekşi ile emniyet çalışanlarına teşekkür eden Vali Gündüzöz, ardından Malazgirt Jandarma Komutanlığına geçtiler. Malazgirt Jandarma Komutanlığında askeri törenle karşılanan Vali Gündüzöz ve berberindekiler, jandarma hizmet defterini imzaladıktan sonra 31 Mart seçimlerinin huzur içinde geçmesinden dolayı jandarma personeline teşekkür etti. Vali Gündüzöz, ve beraberindekiler daha sonra ilçeden ayrıldılar. - MUŞ