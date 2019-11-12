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Vali Gündüzöz, Malazgirt'te incelemelerde bulundu

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

12.11.2019 17:23 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:28Vali Gündüzöz, Malazgirt'te incelemelerde bulundu
Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, ilçesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Beraberindeki AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ile Malazgirt ilçesine gelen Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz; Kaymakam Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi tarafından karşılandı. Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve berberindeki heyet, ilçede Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi tarafından yapılması düşünülen Ahlat-Malazgirt yolu üzerinde bulunan Adalar Mahallesi'ndeki TOKİ arazisini incelediler.

Heyet, daha sonra Malazgirt-Patnos yolu üzerinde kaba inşaatının birçoğu biten Malazgirt Emniyet Müdürlüğünün lojmanlarını incelediler ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldılar.

Son olarak Selçuklu Mahallesi'nde yapımı devam eden Panorama Müzesini gezen Vali Gündüzöz, daha sonra beraberindekilerle ilçeden ayrıldı. - MUŞ

İlker Gündüzöz, Malazgirt, AK Parti, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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