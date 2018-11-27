Vali Gündüzöz, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

27 Kasım 2018 Salı 15:38



27 Kasım 2018 Salı 15:38

Vali İlker Gündüzöz, toplantıda bir araya geldiği muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.Kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Gündüzöz, muhtarların vatandaşın sıkıntılarını anlatacağı, devlet ile vatandaş arasında iş birliği ve köprüyü kuracak kişi olduğunu söyledi.Muş kırsalındaki alt yapıda bazı sıkıntılar bulunduğunu belirten Gündüzöz, "Vatandaşın ihtiyaçları ve talepleri her zaman çıtayı yükseltir. Yani bugün bize belki sathi kaplama asfalt yetmiştir, yarın sıcak asfalt isteriz ya da parke isteriz. İhtiyaçlar sonsuz." dedi.Gündüzöz, hep birlikte hizmetin en iyisini yapmaya çalışacaklarını vurgulayarak, "Süreç böyle devam edecek, hayat devam ettikçe insanlığın ihtiyaçları çeşitleniyor, artıyor, gelişiyor. Onun için çıtamız yüksek. Daha da yükselecek. Biz de peşinden koşacağız. İnşallah, Muş'umuzu daha ileri noktalara getireceğiz. Köylerimizi de gezeceğiz." dedi.