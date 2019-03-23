Vali Gündüzöz Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Muş
Valisi İlker Gündüzöz
, Bulanık
ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.
Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Gündüzöz, muhtarların köylerde devleti temsil ettiğini söyledi.
Muhtarların belli zamanlarda yurt dışına gönderildiğini anımsatan Gündüzöz, "Sizler devletimizin kılcal damarısınız. KÖYDES projesi kapsamında Muş'un bütün köylerinde içme suyu, altyapı ve yol sorunlarını çözeceğiz. 'Her Köye Bir Şantiye' projesi kapsamında susuz ve yolsuz hiçbir köyümüz kalmayacak. Köylerde hizmetlerimizi yerine getirebilmek için seferber olacağız." dedi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan da Bulanık'a yapılan yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verdi.
İlker Gündüzöz, Bulanık, Muş, Güncel
Kaynak: AA