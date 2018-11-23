Vali Gündüzöz, Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Muş
Vali İlker Gündüzöz
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla mesaj yayımladı.
Gündüzöz mesajında, medeniyet yarışında en önemli gücün öğretmenler olduğuna belirtti. Türkiye
'nin öğretmenlerin emekleri ve özverisi sayesinde medeniyet yürüyüşünü azimle sürdürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bu sebeple yarınlarımızın şekillenmesi ve Türkiye'nin hak ettiği yerde olabilmesi için öğretmenlerimizi maddi manevi her konuda desteklemek şuurunda olmalıyız. Onların verdikleri bilimsel, mesleki ve sosyal eğitimle güçlü, bilgili ve gelişmelere açık bireyler yetişecek, geleceğe daha emin adımlarla ilerleyen bir toplum oluşturulacaktır. Bu vesileyle bir kez daha eğitim neferlerimiz olan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum."
Türkiye,İlker Gündüzöz,Muş