Vali Gündüzöz, Oyunu Kullandı

Kaynak: İHA

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu kullanarak, seçimin huzur ve güven içerisinde devam edeceğini ifade etti.Muş Vali Adil Yazar Ortaokulu'na eşi Dr. Meşide Gündüzöz ile birlikte gelen Muş Valisi Doç. Dr. İlker Güdüzöz, 1114 nolu sandıkta oy kullandı. Oyunu sandığa atan Vali Gündüzöz, seçimin memlekete hayırlı olması temennisinde bulundu. Oy kullanımının ardından açıklama yapan Vali Gündüzöz, "Milletin sırası şu anda. Milletimiz ferasetle oyunu kullanacak. Memleketimiz için inşallah iyi olacak. Şu anda seçim Muş'ta huzur ve güven içerisinde devam edecek." dedi. - MUŞ