Vali Gündüzöz'ün "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı
Muş Valisi İlker Gündüzöz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
08.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:32
Muş Valisi İlker Gündüzöz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gündüzöz, mesajında, 8 Mart'ın, varlıklarıyla kahramanlığın, dayanışmanın, asaletin, sonsuz sevgi ve merhametin timsali kadınların günü olduğunu belirtti.
Tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelelerinde kahraman kadınların daima en ön sıralarda yer aldığını vurgulayan Gündüzöz, mesajında şunları kaydetti:
"Ne mutlu bize ki Kurtuluş Savaşımızın Şerife Bacıları, Halide Onbaşıları, Nene Hatunları, günümüzün Şehit Yarbay Songül Yakutlarıdır. Aynı ruhla bu topraklar için feda-i can eden muhterem kadınlarımızı şükranla yad ediyoruz. Türk kadını, toplumumuzun yapısını güçlendirip, şekillendirerek aile birliğinin en önemli unsuru, sevginin kaynağı olmuştur. Ülkemizin gelişmesinde ve ilerlemesinde büyük emekleri bulunan kadınlarımız, toplumsal yapımızın en temel ögesidir. Eğitim, bilim, kültür, sanat, siyaset, ekonomi ve spor gibi her alanda büyük başarılar ortaya koyan kadınlarımız, annelik gibi manevi rollerin yanında, bugün toplum içerisinde söz sahibi olmanın da haklı onurunu yaşamaktadır."
Kadınların, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamanın, toplumun temel ve ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Gündüzöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kadınların iş gücüne katılım oranlarını arttırmalıyız. Onların eğitimlerinin önündeki engellerin kaldırılması, mesleki bilgi ve beceriye sahip olmaları ile ekonomik özgürlüğe kavuşmaları daima temel önceliğimiz olmalıdır. Diyarbakır'da gözleri yolda, terör örgütü ve siyasi uzantılarının ellerinden aldığı çocuklarına kavuşmak için bekleyen annelerimizin de bir an önce yavrularına kavuşmalarını temenni ediyorum. Vatanımızın bekası, ülkemizin istikbali için şehit olan tüm kadınları rahmet ve şükranla yad ediyor, evlatlarını, eşlerini, yakınlarını kaybeden kadınlarımıza da Allah'tan sabır diliyorum."
Gündüzöz, mesajında, 8 Mart'ın, varlıklarıyla kahramanlığın, dayanışmanın, asaletin, sonsuz sevgi ve merhametin timsali kadınların günü olduğunu belirtti.
Tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelelerinde kahraman kadınların daima en ön sıralarda yer aldığını vurgulayan Gündüzöz, mesajında şunları kaydetti:
"Ne mutlu bize ki Kurtuluş Savaşımızın Şerife Bacıları, Halide Onbaşıları, Nene Hatunları, günümüzün Şehit Yarbay Songül Yakutlarıdır. Aynı ruhla bu topraklar için feda-i can eden muhterem kadınlarımızı şükranla yad ediyoruz. Türk kadını, toplumumuzun yapısını güçlendirip, şekillendirerek aile birliğinin en önemli unsuru, sevginin kaynağı olmuştur. Ülkemizin gelişmesinde ve ilerlemesinde büyük emekleri bulunan kadınlarımız, toplumsal yapımızın en temel ögesidir. Eğitim, bilim, kültür, sanat, siyaset, ekonomi ve spor gibi her alanda büyük başarılar ortaya koyan kadınlarımız, annelik gibi manevi rollerin yanında, bugün toplum içerisinde söz sahibi olmanın da haklı onurunu yaşamaktadır."
Kadınların, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamanın, toplumun temel ve ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Gündüzöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kadınların iş gücüne katılım oranlarını arttırmalıyız. Onların eğitimlerinin önündeki engellerin kaldırılması, mesleki bilgi ve beceriye sahip olmaları ile ekonomik özgürlüğe kavuşmaları daima temel önceliğimiz olmalıdır. Diyarbakır'da gözleri yolda, terör örgütü ve siyasi uzantılarının ellerinden aldığı çocuklarına kavuşmak için bekleyen annelerimizin de bir an önce yavrularına kavuşmalarını temenni ediyorum. Vatanımızın bekası, ülkemizin istikbali için şehit olan tüm kadınları rahmet ve şükranla yad ediyor, evlatlarını, eşlerini, yakınlarını kaybeden kadınlarımıza da Allah'tan sabır diliyorum."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Vali Gündüzöz'ün "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, İlker Gündüzöz, 8 Mart, Muş, Güncel
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