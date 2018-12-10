10 Aralık 2018, 16:21
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Vali Güner, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Vali Güner, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Bartın Valisi Sinan Güner, Kurucaşile ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Bartın Valisi Sinan Güner, Kurucaşile ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.


Vali Güner, Kurucaşile Öğretmenevi salonundaki toplantıda, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.


İlgili kurum amirlerine taleplerin ivedilikle değerlendirilmesi ve muhtarlara yardımcı olunması talimatını veren Güner, muhtarlara teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.


28 mahalle ve köy muhtarının katıldığı toplantıda Kurucaşile Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın ile bazı daire amirleri de hazır bulundu. Sinan Güner,Bartın,Kurucaşile
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:21