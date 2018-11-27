Vali Güner, Vatandaşları Makamında Kabul Edecek

Bartın
Valisi Sinan Güner
, görüş, öneri ve isteklerini dinlemek amacıyla vatandaşları makamında kabul edecek.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların, valilliğin 2275281 numaralı hattından Özel Kalem Müdürlüğü sekretaryasına iletişim, görüşme konusu ve diğer bilgilerini bildirmelerinin ardından en kısa sürede davet edilecekleri ifade edildi.
Vali Güner'in her hafta salı ve cuma günleri vatandaşları makamında kabul edeceği aktarılan açıklamada, "Sayın Valimizle yapılacak görüşme sonrasında başvuru sahiplerine inceleme ve işlem sonucundan bilgi verilecek. Ayrıca Valiliğimizin internet sayfasında 'Valiye Mesaj' modülü mevcut olup talepler bu kanaldan da iletilebilecek, gerekli işlemin ardından e-mail yoluyla dönüş yapılacak." bilgisine yer verildi.
Sinan Güner,Bartın