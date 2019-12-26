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Vali Gürel aday öğretmenlerle bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci" toplantısında 2019-2020 eğitim öğretim yılında Karabük'e atanan aday öğretmenlerle bir araya geldi.

26.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:01 Vali Gürel aday öğretmenlerle bir araya geldi
Valisi Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci" toplantısında 2019-2020 eğitim öğretim yılında Karabük'e atanan aday öğretmenlerle bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Vali Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut Acarlı, Aday Öğretmenler Koordinatörü ve Şehit Umut Aytekin Ortaokulu Müdürü Adnan Cansız ile aday öğretmenler katıldı.

Aday öğretmenlerin eğitim ve yetiştirilme süreçleriyle ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu'ndan bilgi alan Vali Gürel, ataması gerçekleştirilen öğretmen adaylarına hayırlı olsun dileğinde bulundu. Öğretmenlerin kutsal bir göreve atandıklarını ifade eden Gürel, "Sizler ülkemizin ve milletimizin geleceğini yetiştireceksiniz. Ne kadar başarılı ve donanımlı gençler yetiştirirseniz geleceğe bir o kadar umutlu bakarız. Öğrenciler için sizler rol modellersiniz, sizler onlar için çok önemlisiniz. Öğrenciler öğretmenlerini hiçbir zaman unutmazlar. Bizler de öğretmenlerimizi hiçbir zaman unutmadık. Onun için siz de kendinizi iyi yetiştirmeniz gerekir, donanımlı olmanız gerekir. Derse hazırlıklı girmeli, konulara hakim olmalı, kılık kıyafetiniz ve davranışlarınızla öğrencilere iyi modeller olmalısınız. Sizler bu ülkenin geleceğini yetiştiriyorsunuz. Gelecek nesilleri yetiştirirken milli ve manevi değerlerimizi iyi öğretmeliyiz. Bizi biz yapan değerlerimizi önemsiyoruz. Dünyadaki gelişmeleri takip edebilen gençlere ihtiyacımız var. Bu eğitim sürecinin ilimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum, sizlere de meslek hayatınızda başarılar diliyorum" diye konuştu. - KARABÜK

Mehmet Fatih, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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