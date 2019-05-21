Vali Gürel, Başkan Köse'ye Çalışmalarında Başarılar Diledi

Karabük
Valisi Fuat Gürel, Safranbolu
Belediye Başkanı Elif Köse
'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Belediye Başkanlığı Makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Köse, çalışmalar hakkında Vali Gürel'e bilgiler verirken, karşılıklı fikir alışverişinin ardından Vali Gürel, hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Köse, nazik ziyaretinden ve iyi dileklerinden dolayı Vali Gürel'e teşekkür etti.
Ziyarette Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih
Ürkmezer ve Belediye Başkan Yardımcıları da yer aldı. - KARABÜK
Elif Köse
, Safranbolu
, Karabük
, Güncel
Kaynak: İHA