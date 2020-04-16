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Vali Gürel caddede maske dağıtıp, maske 'Evde kal' uyarısı yaptı

Karabük Valisi Fuat Gürel, hafta sonu 31 ilde yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşlardan hafta sonunda sokağa çıkma yasağı varmış gibi hareket etmelerini istediğini söyledi.

16.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:53
Vali Gürel caddede maske dağıtıp, maske 'Evde kal' uyarısı yaptı
Karabük Valisi Fuat Gürel, hafta sonu 31 ilde yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşlardan hafta sonunda sokağa çıkma yasağı varmış gibi hareket etmelerini istediğini söyledi.

Vali Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile birlikte caddelerde bulunan vatandaşları 'sosyal mesafe' kuralına uymaları gerektiğine dair uyarılarda bulundu. Vatandaşlarla kısa süreli konuşan Gürel, virüse karşı vatandaşların evden çıkmamaları gerektiğini belirterek maske dağıttı.

Cadde ve sokaklarda insan hareketliliğinin azaltılması gerektiğini dile getiren Gürel, "Sokağa zorunlu olmadıkça çıkmamaları gerekir. 30 ille beraber Zonguldak 'ta hafta sonunda tekrar sokağa çıkma yasağı ilan edilecek. Karabüklü hemşirelerimizden ricam bu hafta sonu diğer iller gibi bizde sokağa çıkma yasağı varmış gibi bir uygulama hayata geçirsek. En azından bu hafta sonu ulaşabilecek, olabilecek bir sıkıntı varsa bunu bertaraf etmemiz gerekir diye düşünüyorum. İhtiyaçlarını yine gidersinler ama hafta sonu evde otursunlar" diye konuştu.

Havaların güzel olduğu için vatandaşların dışarı çıkmak istediklerini ifade eden Gürel, bu süreçlerin dikkat edilmesi gereken süreçler olduğunu kaydederek şunları söyledi: "Biraz sıkılacağız maalesef ama bu süreçlerde kendimizi sıkarsak karantinamızı izolasyonumuzu sağlayabilirsek, süreci çok daha kısa sürede tamamlamış oluruz. Hem ilimiz hem ülkemiz olarak bu illetten bir an önce kurtulmuş oluruz. Sokağa çıkarsak, kurallara uymazsak, sosyal mesafeyi korumazsak süreci uzatmış oluruz. Allah muhafaza işin içinden çıkılmaz durumlar ortaya çıkabilir. Ama şükürler olsun ki bizler hem devlet hem millet olarak çok güçlüyüz. Baktığımızda herkeste maske var. Zaten devletimiz, işyeri ve marketlerin tedarikini sağlamakta. Bizler vasıtasıyla vatandaşlara maske dağıtımı sağlanmaktadır. Ufak tefek sorunlar var ama birkaç güne kadar bunlar da çözülür. Maskesiz sokakta insan göremez olduk. Bu iyi fakat maske yüzde yüz koruma sağlayan aparat değildir. Maskenin koruma özelliği vardır muhakkak ama bunun yüzdesini de çok bilmiyoruz. Maskeyle sosyal mesafeyi korumadan insanlar birbirine çok fazla yaklaşmasınlar, mesafelerine dikkat etsinler."

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak plakalı araçların kente alınmamasına değinen Gürel, "31 ile mensup olan insanlar zaten o illerden çıkamaz. Belli bir belgelere ihtiyaçları var. En azından seyahat izin belgesi, doktora gidecekse onlarla ilgili belgelere ihtiyaç var. Ticaretle uğraşıyorsa, yük taşıyorsa zaten onların belgeleri var. Onlar girecekler. Biz burada hemşehrilerimize biraz uyanık olmaları, biraz daha dikkatli olmaları adına almış oldukları bir konu ama aslında mevcut kararın bir tekrarı. Gözden kaçan, kontrol noktalarına takılmadan gelen insanlar varsa onları kontrol etmek adına yaptığımız bir uygulama" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Karabük, Güncel
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