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Vali Gürel Cumayanı köyünde incelemede bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel, Cumayanı köyünde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

26.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:02 Vali Gürel Cumayanı köyünde incelemede bulundu
Valisi Fuat Gürel, Cumayanı köyünde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Gürel beraberinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, şube müdürleri ve Cumayanı Köyü Muhtarı Bilal Bozkurt ile birlikte aynı binada eğitim veren Cumayanı İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Yıldırım Beyazıt Ortaokulu ile Cumayanı Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek Cumayanı Köyü Merkez Camisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Cumayanı İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Yıldırım Beyazıt Ortaokulu ziyaretinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Gürel, 3. sınıf öğrencileri tarafından sergilenen müzikli gösterilerini izledi.

Okul öncesi anasınıfını ziyaret ederek miniklerle bir süre sohbet eden Vali Gürel, ilkokul ve ortaokul sınıflarını ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Eğitim hayatlarında başarılar dilediği öğrencilere kitap hediye eden Vali Gürel, okulda görevli öğretmenlerle bir araya gelerek taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Cumayanı Aile Sağlığı Merkezi ziyaretinde Dr. Tolga Gündoğan'dan vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi alan Vali Gürel, Dr. Gündoğan ve görevli personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Cumayanı Köyü Merkez Camisi inşaatında devam eden çalışmaları da yerinde inceleyen Vali Gürel, Köy Muhtarı Bilal Bozkurt ve cami derneği üyelerinden bilgi aldı. - KARABÜK

Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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