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Vali Gürel'den 3 Nisan kutlama mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel 3 Nisan Karabük'ün kuruluşunun ve Demir Çelik Fabrikalarının temellerinin atılmasının 83. yıl dönümü dolayısı ile kutlama mesajı yayımladı.

02.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:39
Vali Gürel'den 3 Nisan kutlama mesajı
Karabük Valisi Fuat Gürel 3 Nisan Karabük'ün kuruluşunun ve Demir Çelik Fabrikalarının temellerinin atılmasının 83. yıl dönümü dolayısı ile kutlama mesajı yayımladı.

Vali Gürel mesajında, "Bir ülkenin kalkınmışlığının en önemli göstergesi sanayisi ve temel ihtiyaçlarını karşılamada dışa bağımlı olmadan kendi kendine yetmesidir. Karabük Demir Çelik fabrikalarının temelinin atıldığı 3 Nisan 1937 tarihi aynı zamanda birlik ve beraberlik içinde dünyada eşi benzeri görülmemiş bir İstiklal ve İstikbal mücadelesi veren kadim milletimizin iktisadi bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Karabük Demir Çelik Fabrikaları "Fabrikalar Kuran Fabrika" unvanıyla zaman içinde sürekli kendini yenileyen ve çağı yakalamayı başarmış dinamik yapısıyla bugün de büyük ve güçlü Türkiye'mizin gururu ve her geçen gün gelişen sanayimizin yaşayan ilkokulu niteliğindedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 'Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır' sözleriyle milletimizin hislerine tercüman olmuş ve büyük düşünme, emek, çalışma, üretme ve paylaşma erdemlerinin tecellisi olarak 3 Nisan 1937'de Karabük Demir Çelik Fabrikaları ile birlikte doğan cumhuriyet kenti Karabükümüz ülkemizde kuruluşunu kutlayan tek il olma özelliğini taşımaktadır. Dünyamızın ve ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini bu günlerin en kısa zamanda son bulması temennisiyle; Karabük Demir Çelik Fabrikalarının ve Karabükümüzün kuruluşunun 83'üncü yıl dönümünü kutluyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kuruluşundan bu günlere kadar emeği geçen tüm devlet büyüklerimiz ile emeğe değer katan tüm yönetici ve çalışanlarımızı minnet ve şükranla anıyor, tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Demir Çelik, Karabük, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Vali Gürel'den 3 Nisan kutlama mesajı - Haberler

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