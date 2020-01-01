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Vali Gürel'den güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni yıl dolayısıyla görev yapan güvenlik güçleri ile hastaları ziyaret etti.

01.01.2020 02:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:11 Vali Gürel'den güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti
Valisi Fuat Gürel, yeni yıl dolayısıyla görev yapan güvenlik güçleri ile hastaları ziyaret etti.

Vali Gürel beraberinde, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mustafa Kuraş ile birlikte, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastaları, Melise Jandarma Uygulama Noktasını ile Karabük Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. İlk olarak hastane ziyareti gerçekleştiren Vali Gürel, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletirken, yeni yıllarını kutladı.

Daha sonra jandarma noktasını ziyaret eden Gürle, burada görev yapan personelin yeni yılını kutladı. Son olarak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polis Uygulama Noktasını ziyaret eden Vali Gürel, görevli polislerle bir süre sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi.

Vali Gürel, "Vatandaşlarımızın huzurlu bir yılbaşı gecesi geçirmesi için emniyet ve jandarmada görevli 500 arkadaşımız görevi başında. 2019 yılını geride bırakmak üzereyiz geride bıraktığımız yılı değerlendirip, muhakemesini yapıp 2020 yılında neler yapabileceğimizi ortaya çıkartmamız lazım. İlimizin ihtiyaçları nelerse onlara bakarak tekrar değerlendireceğiz. Karabüklü hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm ülkemizin yeni yılını kutluyorum, 2020 yılının Karabük'ümüz ve ülkemiz için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Görevi başında olan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Yeni yıllarını kutluyorum" diye konuştu. - KARABÜK

Jandarma, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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