Vali Gürel'den inceleme

Karabük
Valisi Fuat Gürel, Baklabostan Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.
İnceleme sırasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahmet Işık'tan tabiat parkı içinde yapılması planlanan günübirlik kullanım alanı, kır evleri kamp alanı, doğa eğitim merkezi, manzara seyir noktaları, çadırlı kamp alanı ve tur güzergahı hakkında bilgi alan Vali Gürel, tabiat parkı içindeki şelaleyi ve seyir terasını gezdi.
Tabiat parkını turizme kazandırarak Karabük'teki turizm destinasyonlarını çeşitlendirerek, gelen yerli ve yabancı turistlerin konaklama sürelerini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Gürel, şunları kaydetti:
"Orman denizinin içinde, muhteşem doğası ve havası ile sevdiklerinizle birlikte gelip hem piknik yapıp hem de günün stresini atarak huzur bulacağınız bir yer. Köknar, karaçam, meşe, kayın ağaçları ile kızılcık, kuşburnu ve maki elemanlarını bulunduran tabiat parkında yapılması planlanan projelerimiz tamamlandığında doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri olacağına eminim." dedi.
İnceleme gezisine İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve kurum müdürleri de katıldı.