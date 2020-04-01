Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vali Gürel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

01.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:56
Vali Gürel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.


Vali Gürel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ilk etapta 1 aylık maaşıyla destek verdi.


Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı ilk etapta 1 aylık maaşımla bende destekliyorum. Haydi Karabük. Zaman birlik olma zamanı, zaman 'Milli Dayanışma' zamanı bende destekliyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Karabük, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Vali Gürel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Haberler
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi
ABD’de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi Haberler
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi Haberler
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı Haberler
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:42: Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok - Haber 17:42: Varto'da bir çift, arazi ve arsalarını kampanya için bağışladı - Haber 17:42: Erzurum yoğun kar yağışıyla beyaza büründü - Haber 17:42: Samsun'da izinsiz üretilen 65 bin maske ele geçirildi - Haber 17:42: Antalya'da koronavirüs önlemleri - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 16:06: ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu - Haber 16:03: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak - Haber 15:55: Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu - Haber 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın - Haberler